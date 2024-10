Un 19enne arrestato dai Carabinieri

La comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, è stata scossa dall’omicidio di Sara Centelleghe, una ragazza di 18 anni uccisa a coltellate nel suo appartamento nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Il corpo è stato trovato da un’amica intorno all’1:18, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo, i paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sara viveva con la madre, che al momento del delitto non era presente. Frequentava un istituto professionale sociosanitario e era conosciuta per la sua natura tranquilla e premurosa, dedicata al benessere degli anziani e dei disabili.

Dopo la scoperta del corpo, sono subito iniziate le indagini. I carabinieri, insieme al Nucleo Investigativo di Bergamo, hanno raccolto indizi sulla scena del crimine. Un giovane di origine indiana di 19 anni, residente nello stesso edificio di Sara, è stato fermato e portato in caserma per un interrogatorio. Durante l’interrogatorio, avrebbe fatto alcune ammissioni sul delitto. Nella sua abitazione, gli investigatori hanno sequestrato borse contenenti vestiti e lenzuola, che potrebbero essere fondamentali per determinare il suo coinvolgimento.

Le tracce di sangue rinvenute sulle scale e un’impronta di piede scalzo hanno destato sospetti negli inquirenti, suggerendo una possibile fuga affrettata dal luogo del crimine. Il movente del delitto è ancora incerto, ma gli investigatori non escludono legami con ambienti di degrado sociale nella zona. Durante la mattinata, sono stati ascoltati diversi testimoni, tra cui una vicina che ha sentito le grida provenienti dall’appartamento di Sara e un’amica che si trovava con lei poco prima dell’omicidio.

Le autorità escludono al momento che l’omicidio possa essere legato a motivi familiari e stanno concentrando le loro indagini sulle recenti frequentazioni della vittima. La comunità di Costa Volpino è rimasta profondamente colpita dalla violenza di questo crimine e il caso ha suscitato un grande interesse da parte dei media e dell’opinione pubblica.