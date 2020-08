La carenza di vitamina D può accompagnarsi a disturbi neuropsichiatrici di varia natura a tutte le età, e la sua somministrazione può apportare beneficio all’umore, alla concentrazione e ad altre dimensioni psicofisiologiche. La farmacologa Nadia Dehbokri, dell’Università di Tabriz, ha sperimentato la vitamina D in un centinaio di bambini e adolescenti con disturbo da deficit dell’attenzione-iperattività (ADHD), osservando un notevole miglioramento dei sintomi, soprattutto per quanto riguarda le capacità attentive, ma anche per l’iperattività e l’impulsività, che sono in genere considerate conseguenti alla difficoltà di mantenere l’attenzione.

Il beneficio ottenuto era proporzionale ai livelli di vitamina raggiunti nel sangue, ma diminuiva quando questi erano troppo alti. Per questa ragione la ricercatrice raccomanda soprattutto la limitazione delle ore dedicate al computer, alla televisione o ai videogames, che oltre a peggiorare i sintomi dell’ADHD favoriscono l’instaurarsi di un deficit di vitamina D, la cui principale fonte è rappresentata dall’esposizione alla luce del sole che, penetrando attraverso la cute, converte il precursore della vitamina nella sua forma attiva.

La vitamina D, scarsamente presente negli alimenti se non in alcuni pesci e soprattutto nell’olio di fegato di merluzzo, è essenziale per il metabolismo del calcio e del fosforo, stimolandone l’assorbimento e favorendo quindi la mineralizzazione delle ossa; tuttavia esercita i suoi effetti anche su molti altri organi e sistemi, comportandosi come un vero e proprio ormone, qual è, in grado di regolare diverse funzioni: modula la risposta immunitaria, combatte lo stress ossidativo prevenendo le patologie neurologiche e degenerative ed è implicata in molti disturbi psichiatrici regolando la produzione e la funzione di importanti neurotrasmettitori come la serotonina e la dopamina. Stimola la crescita dei neuroni e una sua carenza durante la gravidanza è stata associata con lo sviluppo di autismo e disturbi psicotici; le fasi della vita più critiche per l’ipovitaminosi sono l’infanzia e la terza età, durante le quali, a parte le conseguenze sul metabolismo osseo, la mancanza della vitamina può associarsi a un aumentato rischio di ansia e depressione. Anche la carenza di ferro può ridurre l’azione biologica della vitamina D e influire negativamente sull’attività dei neurotrasmettitori, aggravando i sintomi depressivi, i disturbi della concentrazione e la debolezza muscolare.

Una ricerca coordinata dei dipartimenti di neurologia, psichiatria e radiologia dell’Università Prince Sattam bin Abdulaziz di Al-Kharj (Arabia Saudita) su pazienti affetti da malattie neurologiche ha dimostrato che la somministrazione di vitamina D migliora l’umore e i sintomi depressivi indipendentemente dalla patologia neurologica di base, mentre uno studio turco su settanta pazienti affette da fibromialgia (dolore diffuso, stanchezza e rigidità muscolare) ha riscontrato deficit della vitamina nel sessanta per cento dei casi e miglioramento della qualità della vita dopo la sua somministrazione.

Essendo liposolubile la vitamina D tende ad accumularsi nel tessuto adiposo; un eccesso di grasso corporeo, quindi, tende a diminuire i suoi livelli nel sangue. La carenza di questa vitamina nelle società occidentali può interessare fino al 70-80% della popolazione, causando depressione e deficit muscolari che possono limitare l’attività all’aperto peggiorando ulteriormente i sintomi. Un’integrazione alimentare della vitamina può interrompere questo circolo vizioso favorendo una maggiore esposizione alla luce solare, benefica tanto per l’umore quanto per ossa, muscoli e articolazioni.

* Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale, Viterbo