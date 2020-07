“Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare”. Andrea Bocelli interviene al convegno Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’, evento al centro di polemiche in seno alla comunità scientifica italiana. Le parole del cantante, che ha manifestato “qualche dubbio su questa cosiddetta pandemia”, sono diventate uno dei principali temi di discussione sui social. Con la platea schierata in maggioranza contro l’artista. L’hashtag #Bocelli domina da ore le tendenze di Twitter, calamitando una valanga di messaggi che stigmaizzano le riflessioni del cantante.

