Umbro Mutande da Uomo

Questi slip in cotone Umbro, classici e sobri, sono tra gli elementi essenziali da avere nel tuo cassetto. Modellanti, tuttavia, sono molto confortevoli e sublimano le forme mentre le adesso.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 maggio 2020Produttore ‏ : ‎ WebtexASIN ‏ : ‎ B088N18HXZNumero modello articolo ‏ : ‎ UMB/1/SCX5Categoria ‏ : ‎ Uomo

NATURALE E NON IRRITANTE: La fibra naturale utilizzata protegge la pelle dalle irritazioni. Questo intimo uomo sono efficaci per la pelle sensibile

100% Cotone / Melange 65% Cotone 35% Poliestere

Chiusura: Elastico

Lavabile in lavatrice

Slip

SLIP DUREVOLE: questo slip è ottimo per gli uomini. Il taglio e il materiale utilizzato offrono una lunga durata dopo molteplici lavaggi

15,20€