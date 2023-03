Umbro Boxer UMB/1/BCX9 Pantaloncino, Uomo

Descrizione prodotto

Umbro – Intimo da uomo

Fondata nel 1924 in Inghilterra, UMBRO è un marchio che si dedica alla progettazione di abbigliamento e attrezzature da calcio in tutte le sue forme. UMBRO è saputo innovare e reinventare con una vasta gamma di prodotti orientati alle prestazioni e alle lifestyle per tutti.

Boxer da uomo tinta unita

Stile e vestibilità classici e comodi, la vita si trova sopra l’anca.

Comfort e morbidezza: il taglio è stato pensato per garantire un comfort ottimale, il cotone offre una sensazione morbida e traspirante: rimanere asciutto tutto il giorno, grazie al materiale tessile traspirante

Boxer da uomo con motivi

Un boxer che abbraccia il corpo per una silhouette più definita.

Comfort e morbidezza: il taglio è stato pensato per garantire un comfort ottimale, il cotone offre una sensazione morbida. Flessibile: la cintura assicura una buona tenuta in vita e una libertà di movimento senza uguali. Traspirante: rimanere asciutti tutto il giorno, grazie al materiale tessile traspirante

Slip da uomo

Stile e vestibilità classici e comodi, la vita si trova sopra l’anca.

Comfort e morbidezza: il taglio è stato pensato per garantire un comfort ottimale, il cotone offre una sensazione molto morbida. Flessibile: la cintura assicura una buona tenuta in vita e una libertà di movimento senza uguali. Traspirante: rimanere asciutti tutto il giorno, grazie al materiale tessile traspirante

COME SCEGLI LA TAGLIA BOXER

Prendete le sue taglie per scegliere la taglia della biancheria intima (boxer o slip)

Per scegliere la biancheria intima è necessario conoscere la tua taglia esatta. Per questo, basatevi sulla circonferenza dell’anca: misura orizzontalmente nel punto più largo del bacino, all’altezza dei glutei, nota la dimensione in centimetri che hai appena ottenuto. Questa misura ti permetterà di conoscere la tua taglia esatta indipendentemente dalla gamma di biancheria intima: sport, divertente o cotone. Consultare la tabella delle taglie.

Guida alle taglie: S: 71-76 cm / T38-40 M: 81-86 cm / T40-42 L: 91-97 cm / T42-44 XL: 102-108 cm / T44-46 XXL: 113-119 cm / T46-48

Composizione:

90% cotone, 10% elastan 100% cotone 92% poliestere, 8% elastan 95% cotone, 5% elastan 90% cotone, 10% elastan 100% cotone

MORBIDO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Comfort

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mantenimento

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Estensibile

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Traspirante

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cotone

✓

✓

✓

✓

✓

UMBRO PER LUI, MA AUSSI PER LE

UMBRO propone una gamma di underwear per uomo e donna. Ritrovate i numerosi prodotti della gamma donna: reggiseno, mutandina, reggiseno boxer, slip, calze, calzini e molti altri…

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 35.6 x 15.6 x 5.8 cm; 220 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 maggio 2021

Produttore ‏ : ‎ Umbro

ASIN ‏ : ‎ B092ZMPKFX

Numero modello articolo ‏ : ‎ 7005_33764

Categoria ‏ : ‎ Uomo

NATURALE & NON IRRITANTE: La fibra naturale utilizzata protegge la vostra pelle dalle irritazioni. Questi pantaloni da uomo sono efficaci per la pelle sensibile.

100% cotone / melange 65% poliestere 35% cotone

Chiusura: Pull on

Lavabile in lavatrice

Moderno

BOXER DUREVOLE: questo calzino è perfetto per gli uomini. Il taglio e il materiale utilizzato offrono una lunga durata dopo molteplici lavaggi.

19,03€