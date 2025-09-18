25.6 C
Umbria tra sport e turismo: il futuro è qui

Da StraNotizie
Il mondo dello sport in Umbria torna al centro del dibattito regionale attraverso un percorso di studio e partecipazione che affronta diverse tematiche, dalla relazione tra sport e turismo al benessere e agli stili di vita. È evidente l’importanza di investire nel settore sportivo, considerato un catalizzatore per la crescita sociale, economica ed educativa della regione.

L’Assessore regionale allo Sport, Simona Meloni, ha presentato “Umbria destinazione sport”, un evento che si terrà al Barton Park di Perugia. Questo incontro rappresenta il primo passo di un processo di consultazione con gli attori del settore, che terminerà a Terni. Durante l’evento, esperti e professionisti discuteranno sei temi chiave: “Sport, turismo ed eventi”; “Sport, sviluppo economico e digitalizzazione”; “Sport, salute e prevenzione”; “Sport, alimentazione e benessere”; “Sport, inclusione e formazione”; “Sport, impiantistica e sostenibilità”.

Meloni ha sottolineato l’importanza degli Stati Generali dello sport per tre motivi fondamentali. Innanzitutto, lo sport è visto come una politica pubblica fondamentale per il benessere e lo sviluppo della comunità. Inoltre, il profilo demografico dell’Umbria, con una popolazione anziana, richiede un approccio strategico alla prevenzione e all’invecchiamento attivo. Infine, c’è la necessità di aggiornare la normativa regionale sullo sport, risalente a diversi anni fa, per adattarsi ai cambiamenti nei settori del volontariato, della digitalizzazione e del turismo sportivo.

“Umbria destinazione sport” è organizzato dall’Assessorato al Turismo e Sport in collaborazione con Sviluppumbria ed ENIT. Ivana Jelinic, AD di ENIT, ha evidenziato l’importanza delle manifestazioni sportive nello sviluppo del turismo, citando l’aumento di turisti che scelgono l’Italia per vacanze sportive.

