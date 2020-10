“Ho a cuore la salute delle donne. Seguirò le indicazioni del ministero della Salute, ma chi vorrà, potrà fare l’aborto farmacologico anche in ospedale”. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha annunciato oggi durante una trasmissione radiofonica che è in preparazione una delibera per prevedere, oltre all’assunzione della pillola Ru486 in day hospital, come previsto dalle linee guida del ministro Speranza dello scorso agosto, anche il ricovero.

Le linee guida per l’interruzione di gravidanza farmacologica diramate dal ministro Speranza erano state stabilite anche in conseguenza della decisione dell’Umbria di somministrare la pillola abortiva soltanto durante un ricovero di tre giorni. La disposizione di Tesei aveva portato le donne a manifestare contro un nuovo attacco all’applicazione della legge 194, spesso di difficile attuazione anche per i tanti obiettori. Le critiche di oscurantismo a Tesei erano arrivate da più parti, non soltanto con le proteste in piazza delle donne, ma anche con la presa di posizione di intellettuali come Roberto Saviano.

“Mi sono sentita sola – ha detto oggi Tesei alla trasmissione di Umbria Radio “Burattini senza fili” – quando ho visto tutte quelle contestazioni. Il mio provvedimento è stato frainteso, chi mi conosce sa che ho sempre avuto a cuore la salute psicologica e fisica delle donne. La mia non era una decisione contro l’aborto, ma una misura a tutela della salute, proprio come prevede anche la legge 194″.

“Su certi temi – ha aggiunto la governatrice – non si dovrebbe estremizzare, ma ragionare. Proprio per questo la nuova delibera cercherà di mantenere la possibilità, per chi vorrà, di fare l’aborto farmacologico con il ricovero”.