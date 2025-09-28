Umbria protagonista nel turismo di lusso e crescita economica

Relais & Châteaux, l’associazione che riunisce dimore di charme nel mondo, ha registrato una crescita significativa nel fatturato globale, raggiungendo 3,2 miliardi di euro con un incremento dell’8% nonostante le difficoltà economiche internazionali. L’Italia si conferma un attore chiave con un giro d’affari di 1,46 miliardi di euro, segnando un aumento del 5% e offrendo strutture di pregio in 13 regioni.

In questo contesto, l’Umbria emerge come una regione importante, ospitando due dimore associate e occupando il terzo posto per contributo economico, insieme alla Toscana, con il 23% del fatturato italiano. La regione ha visto un’impressionante crescita del 101% in un anno, segnale della sua capacità di attrarre un turismo di alta fascia internazionale, valorizzando autenticità e patrimonio storico.

La cucina gioca un ruolo centrale nelle dimore umbre, dove l’offerta gastronomica si coniuga con l’identità locale, spesso gestita da famiglie. Questo approccio risponde alla crescente domanda di esperienze autentiche da parte di una clientela esigente.

Se la Lombardia domina il mercato con il 28% del volume d’affari, l’Umbria dimostra di poter competere con mete più consolidate, grazie al rinnovato interesse per il turismo domestico e a un posizionamento che unisce charme e sostenibilità. Le due dimore umbre nel network, Borgo dei Conti Resort e Palazzo Seneca, offrono esperienze di lusso, combine eleganza e benessere.

L’interesse internazionale per l’Umbria sta crescendo, rendendola una meta ambita per viaggiatori in cerca di raffinatezza e autenticità. Questo trend positivo potrebbe favorire nuovi sviluppi e investimenti nel settore, consolidando la sua posizione nel turismo di lusso.