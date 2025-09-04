Umbria protagonista alla Mostra del cinema di Venezia

L’Umbria è presente alla Mostra del Cinema di Venezia con la creatività e l’orgoglio dei suoi professionisti. Quest’anno, l’Associazione Mestieri del Cinema Umbri ha portato al Lido circa 100 associati e 30 società, continuando a farsi portavoce della regione e a dialogare con il sistema cinematografico nazionale. Ieri, allo Spazio Hollywood Celebrities Lounge, si è svolto un incontro molto affollato, dove artisti e maestranze umbre hanno interagito con produttori e distributori del settore.

Federico Menichelli, presidente dell’Associazione, ha sottolineato l’impegno a promuovere l’audiovisivo umbro a proprie spese, dimostrando la capacità di instaurare alleanze significative. Tuttavia, è stata evidenziata la necessità di una legge regionale e la situazione stagnante della Umbria Film Commission.

Quest’anno, l’evento ha avuto un ulteriore punto di forza con la presentazione del trailer di “Le Voci del Tevere”, mediometraggio di Antonello Lamanna e Federico Menichelli, dedicato al patrimonio culturale e al paesaggio sonoro del Tevere e dell’Umbria. Prodotto da Studio Lumière e supportato da vari enti, il film di 45 minuti sarà pronto a novembre e avvierà un tour regionale grazie alla partecipazione dei Comuni che hanno sostenuto il progetto.

Matilde Pennacchi, presidente di Studio Lumière, ha evidenziato l’importanza di raggiungere una larga distribuzione per il film, realizzato con maestranze e attori umbri. Tra i presenti c’erano rappresentanti della troupe, le attrici Artemisia e Cecilia Levita, Antonello Lamanna, l’attrice Barbara Bacci e Daniele Corvi, insieme all’attore assisano Alfiero Toppetti. Menichelli ha ribadito che, grazie alla rete dei Mestieri Umbri, il lavoro della regione sta guadagnando visibilità e attrattiva per future collaborazioni.