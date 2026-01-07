7.9 C
Roma
mercoledì – 7 Gennaio 2026
Cucina

Umbria: Monteleone di Spoleto istituisce marchio DeCo

Da stranotizie
Umbria: Monteleone di Spoleto istituisce marchio DeCo

Il Comune di Monteleone di Spoleto ha istituito la Denominazione Comunale, uno strumento per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle tradizioni locali. L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio.

La Denominazione Comunale non è un marchio di qualità o una certificazione, ma un riconoscimento dell’identità storica e culturale dei prodotti tipici locali, finalizzato a conservarne i saperi, i sapori e le modalità tradizionali di produzione. Il Comune intende rafforzare l’immagine di Monteleone di Spoleto come territorio ricco di eccellenze, favorendo nuove opportunità di marketing territoriale e di sviluppo per le imprese agricole, artigianali e commerciali.

Possono ottenere la Denominazione Comunale i prodotti agroalimentari, artigianali e i piatti della tradizione realizzati nel territorio comunale secondo usi e consuetudini locali consolidate, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e senza l’impiego di Ogm. Il Sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, dichiara che l’istituzione della Denominazione Comunale è un atto di responsabilità verso la comunità, che riconosce valore al lavoro dei produttori, alla storia delle tradizioni e all’identità di Monteleone di Spoleto.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Trump contro atlete transgender
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.