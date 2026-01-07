Umbria: Monteleone di Spoleto istituisce marchio DeCo

Il Comune di Monteleone di Spoleto ha istituito la Denominazione Comunale, uno strumento per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle tradizioni locali. L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio.

La Denominazione Comunale non è un marchio di qualità o una certificazione, ma un riconoscimento dell’identità storica e culturale dei prodotti tipici locali, finalizzato a conservarne i saperi, i sapori e le modalità tradizionali di produzione. Il Comune intende rafforzare l’immagine di Monteleone di Spoleto come territorio ricco di eccellenze, favorendo nuove opportunità di marketing territoriale e di sviluppo per le imprese agricole, artigianali e commerciali.

Possono ottenere la Denominazione Comunale i prodotti agroalimentari, artigianali e i piatti della tradizione realizzati nel territorio comunale secondo usi e consuetudini locali consolidate, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e senza l’impiego di Ogm. Il Sindaco di Monteleone di Spoleto, Marisa Angelini, dichiara che l’istituzione della Denominazione Comunale è un atto di responsabilità verso la comunità, che riconosce valore al lavoro dei produttori, alla storia delle tradizioni e all’identità di Monteleone di Spoleto.