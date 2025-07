Umbria: la rinascita culturale tra eventi e cinema di successo

L’Umbria si conferma un polo culturale e di eventi in rapida crescita, come dimostra il recente Rapporto della Siae. Negli ultimi 12 mesi, la regione ha registrato un incremento del 7,9% nel numero di eventi, collocandosi al secondo posto in Italia, subito dopo il Veneto.

Il settore culturale non è l’unico a beneficiare di questo slancio. Anche gli eventi sportivi, dalle competizioni maggiori a quelli di sport minori, mostrano un notevole aumento di partecipazione, con un incremento del 15% nel numero di spettatori e del 20% nelle partite organizzate. La Camera di Commercio dell’Umbria sottolinea l’importanza di queste attività come motori di sviluppo economico, mirati a favorire la transizione digitale e ecologica delle imprese.

Un articolo del Rapporto Symbola evidenzia che l’Umbria è seconda in Italia, subito dopo il Lazio, per la spesa turistica dedicata alla cultura, con una percentuale che oscilla tra il 75% e l’80%. Questo dato testimonia l’attrattiva della regione, non solo per i suoi paesaggi e la gastronomia, ma anche per una proposta culturale genuina e coinvolgente.

Nel settore cinematografico, l’Umbria si distingue come prima regione in Italia per il numero di biglietti venduti pro capite, superando il milione di ingressi nel 2023. Questo successo è il risultato di una rete di sale ben distribuite e delle politiche di accessibilità adottate.

Anche il panorama musicale mostra una crescita significativa. La partecipazione a concerti di musica leggera ha visto un incremento del 13%, posizionando l’Umbria tra le prime regioni a livello nazionale. Il jazz, in particolare, ottiene un riscontro straordinario, con eventi che attraggono un vasto pubblico e un incremento degli spettatori.