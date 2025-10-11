Umbria: incontri tra giallo, noir e verità giudiziaria

Scrittori umbri, specializzati in gialli e noir, si riuniscono per dialogare con autori che narrano gravi delitti avvenuti nella regione. Questo confronto tra fantasia e realtà mira a esplorare temi attuali relativi a reati, indagini e processi, offrendo spunti sulla lettura, sul sistema giudiziario e sui principi della legalità.

Questa è l’essenza della rassegna “Dietro il mistero”, la quale prevede una serie di incontri mensili per analizzare varie problematiche legate al crimine, avvalendosi anche del contributo di esperti del settore. Il primo incontro si terrà in una libreria di Perugia.

Durante l’evento, si parlerà di cinquant’anni di cronaca in Umbria. Parteciperanno un magistrato, il presidente della Camera Penale di Perugia, uno psicologo e un giornalista. I lavori saranno condotti da una promotrice letteraria e uno scrittore. “Dietro il mistero” è un’iniziativa dell’associazione Clizia, dei Presìdi del Libro e del punto Ubik, con il sostegno di Rai Umbria. Saranno disponibili libri sugli argomenti discussi e l’incontro è aperto a tutti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare un numero telefonico. A novembre, il tema in programma riguarderà le persone scomparse e sono previsti interventi da parte dei familiari di alcune vittime.