Umbria: impianti di dissuasione fauna selvatica

La Provincia di Terni ha affidato l’installazione e la manutenzione di un impianto di dissuasione per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale. L’impianto è costituito da sensori a infrarossi per il rilevamento degli animali in avvicinamento alla sede stradale e pannelli lampeggianti di avvertimento per gli utenti della strada.

La società emiliana Vaneservice di Zola Predosa si occuperà dell’installazione per un importo di 21.777 euro. I fondi sono stati stanziati dalla Regione Umbria, che ha disposto 25 mila euro a favore delle amministrazioni provinciali per gli impianti di dissuasione. L’installazione prevede anche la posa in opera di almeno cinque cartelli segnaletici. Lo scopo dell’impianto è allontanare gli animali selvatici dal manto stradale.