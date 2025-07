Umbria: dove cultura e economia danzano insieme per crescere

Negli ultimi anni, l’Umbria ha saputo posizionarsi come un polo di eccellenza nell’ambito culturale e sportivo italiano. Nel 2024, la regione ha raggiunto importanti traguardi, risultando prima per densità di spettacoli pro capite, con 79 eventi ogni 1.000 abitanti, ben oltre la media nazionale di 57. Inoltre, ha ottenuto il massimo in termini di ingressi al cinema, con oltre 1,3 milioni di presenze, indicando un forte legame tra cultura e partecipazione pubblica.

Tra il 2023 e il 2024, l’Offerta di eventi in Umbria è aumentata del 7,9%, superata solo dal Veneto. Sul fronte musicale, la regione ha registrato un incremento del 13% di concerti, con una spesa media tra le più alte d’Italia. È da notare che nel 2024, ben il 22% dei concerti organizzati erano di jazz, attrarre una significativa parte della popolazione nazionale.

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, sottolinea l’importanza delle attività culturali nella promozione dello sviluppo socio-economico della regione. La Camera sta promuovendo iniziative per supportare le imprese culturali, integrando processi di transizione digitale ed ecologica.

Un caso emblematico è Umbria Jazz, che nel 2023 ha generato un aumento del 31% della spesa nella zona di Perugia. Oltre alla cultura, l’impatto economico si è esteso a settori come la ristorazione e il commercio, con rispettivi aumenti del 29% e 36%. Gli eventi sportivi hanno visto un incremento del 15% di presenze e del 20% di partite organizzate, posizionando la regione tra le prime in Italia per partecipazione sportiva pro capite.

Infine, l’Umbria si colloca al secondo posto in Italia per spesa turistica dedicata alla cultura, evidenziando il suo posizionamento competitivo nel segmento delle esperienze culturali e ricreative.