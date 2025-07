Umbria digitale: il Piano 2025-2027 per un futuro innovativo

L’Umbria si prepara a un importante salto tecnologico con l’aggiornamento del Piano digitale regionale triennale 2025–2027 (PDRT), approvato dalla Giunta regionale. Questo piano punta a modernizzare la pubblica amministrazione e a migliorare i servizi per cittadini e aziende, investendo oltre 52 milioni di euro.

La nuova iniziativa, formalizzata con la D.G.R. n. 717 del 2025, include progetti strategici volti alla dismissione di tecnologie obsolete, alla razionalizzazione delle applicazioni regionali e all’adeguamento alla direttiva europea NIS2 sulla cybersicurezza. È previsto un miglioramento del Fascicolo Sanitario Elettronico e l’introduzione di un sistema per la gestione del personale.

Il piano destina circa 20,9 milioni di euro alla sanità pubblica, con l’obiettivo di potenziare il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, la biosorveglianza e la telemedicina. Inoltre, oltre 22 milioni di euro saranno investiti nella trasformazione amministrativa, mirati a sistemi informativi e sicurezza dei dati.

Il settore della protezione civile riceverà circa 6,8 milioni di euro per migliorare le infrastrutture operative e i sistemi di comunicazione. Anche il turismo e la cultura beneficeranno di questo piano, con lo sviluppo della piattaforma TOLM per la gestione dell’offerta turistica e la promozione del patrimonio culturale.

Infine, per facilitare la vita delle imprese, il PDRT include strumenti digitali per l’accesso a bandi e la gestione delle autorizzazioni. Il Fondo regionale per l’artigianato sarà rifinanziato per sostenere l’innovazione delle piccole imprese, promuovendo così una maggiore inclusione digitale in tutti i settori.