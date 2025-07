Umbria: cultura e spettacolo in crescita senza precedenti

L’Umbria emerge come una delle regioni più attive e attraenti d’Italia nel campo culturale e turistico. Il Rapporto SIAE 2025 evidenzia un notevole incremento dell’offerta e della partecipazione agli eventi nel 2024, superando ampiamente la media nazionale.

Con una densità di 79 spettacoli ogni 1.000 abitanti, l’Umbria si posiziona al primo posto in Italia, seguita da Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. L’aumento del 7,9% rispetto all’anno precedente la colloca come una delle regioni più vitali nel panorama culturale del Centro Italia.

In ambito cinematografico, l’Umbria si distingue per il numero di ingressi per abitante, superando 1,3 milioni di presenze nel 2023. Ogni residente ha acquistato in media 1,5 biglietti, più della media nazionale di 1,25. Questo successo è attribuibile alla buona distribuzione delle sale e a strategie di accessibilità.

Nel campo musicale, la regione mostra una forte affinità con il jazz, che ha superato la musica leggera. Nel 2024, il 22% dei concerti si è dedicato a questo genere, attirando il 37% del pubblico italiano.

L’evento Umbria Jazz ha avuto un impatto positivo sull’economia locale, con un incremento del 31% della spesa turistica a Perugia nel 2023. I turisti stranieri hanno speso mediamente 101 euro al giorno, aumentando l’indotto commerciale.

L’Umbria si colloca tra le prime cinque regioni italiane per la spesa pro capite in spettacoli dal vivo, con una crescita del 13% nell’offerta musicale. Anche il settore sportivo registra un aumento significativo, con una crescita del 15% nelle presenze agli eventi.

Infine, secondo il Rapporto Symbola, oltre il 75% della spesa turistica in Umbria è legata a esperienze culturali, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale nella regione.