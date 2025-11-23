11 C
domenica – 23 Novembre 2025
Umbria: cittadini e istituzioni per la riqualificazione

Il progetto NAS – Natura Ambiente Salute è un’iniziativa che mira a promuovere una consapevolezza condivisa sulla salute delle persone e dell’ecosistema. Il primo appuntamento del ciclo di incontri si è svolto a Narni e ha visto la partecipazione di cittadini, imprese e amministrazioni territoriali. Gli esperti del mondo scientifico e i rappresentanti del territorio hanno ribadito l’importanza della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo per il benessere umano.

L’incontro ha avviato un percorso di approfondimento e dialogo che accompagnerà i prossimi mesi, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente tutti gli attori del territorio. I temi affrontati includono la riduzione dell’inquinamento, la tutela della biodiversità e la riqualificazione dell’economia territoriale. Grande attenzione è stata dedicata al ruolo cruciale del patrimonio arboreo umbro e alla necessità di proteggere e rigenerare il patrimonio vegetale.

Il degrado ambientale sta contribuendo ad un aumento delle malattie correlate all’inquinamento e a condizioni ambientali sfavorevoli. stato evidenziato il principio fondamentale del diritto alla salute, sancito da leggi nazionali ed europee, e la necessità di intervenire adesso per invertire la tendenza e costruire un ambiente più sicuro e sano per tutti.

È stato presentato un invito ai cittadini a partecipare al “test del capello”, uno screening non invasivo per rilevare la presenza di metalli pesanti accumulati nel tempo. Il Progetto NAS si propone come un invito all’azione per contribuire a un cambiamento reale basato su gesti quotidiani, scelte consapevoli e una visione comune che unisce salute, natura e comunità. Il prossimo appuntamento del ciclo NAS sarà comunicato a breve e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

