UMBERTO TOZZI: FINALE STRAORDINARIO ALL’ARENA DI VERONA – L’ULTIMA NOTTE ROSA

Il 5 ottobre 2025, Umberto Tozzi celebrerà i suoi 50 anni di carriera con un evento speciale all’Arena di Verona. Con oltre 80 milioni di dischi venduti e una carriera costellata di successi, il celebre cantautore italiano offrirà un concerto che chiude il suo tour “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”, riproponendo le sue canzoni più iconiche come “Ti amo”, “Gloria” e “Stella stai”. Questo evento, atteso dai fan di tutto il mondo, rappresenta un tributo all’amore e al legame unico che Tozzi ha saputo instaurare attraverso la sua musica.

Inoltre, il concerto avrà una valenza benefica, contribuendo al sessantesimo anniversario della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Negli ultimi sei decenni, AIRC ha investito circa 2,5 miliardi di euro nella ricerca oncologica in Italia, con l’obiettivo di tradurre le scoperte scientifiche in trattamenti efficaci. Oggi, la fondazione rappresenta una vasta comunità di 4,5 milioni di sostenitori, 20.000 volontari e 5.400 ricercatori, impegnati nella lotta contro il cancro.

Dopo il grande evento di Verona, Tozzi porterà la sua musica in diverse città italiane tra marzo e maggio 2025, toccando località come Genova, Parma, Torino, Milano e Roma, culminando in un tour che promette di regalare emozioni indimenticabili a tutti i fan. Per ulteriori dettagli sull’acquisto dei biglietti e sulle date del tour, è possibile visitare il sito ufficiale di Umberto Tozzi.