Il concerto in streaming di Umberto Tozzi a Monte Carlo per raccogliere fondi da devolvere ai lavoratori dello spettacolo in questo periodo di stop forzato.

Umberto Tozzi sarà protagonsita di un grande concerto acustico in streaming per beneficenza. Come annunciato sul palco dell’Ariston durante la finale del Festival di Sanremo, l’artista è pronto a esibirsi in diretta streaming sul suo sito ufficiale per raccogliere fondi da devolvere ai lavoratori dello spettacolo, in particolare al suo staff e i suoi collaboratori da mesi ormai fermi a causa della pandemia da Covid. Ecco tutti i dettagli sul concerto.

Songs: un concerto acustico di Umberto Tozzi

In attesa di poter riprendere i concerti dal vivo, il grande cantautore torinese ha scelto di muoversi per aiutare i lavoratori dello spettacolo.D a questa necessità è nato Songs, il suo primo concerto interamente in acustivo in live streaming.

Umberto Tozzi

L’evento si terrà sabato 10 aprile presso la Salle des Etoiles dallo Sporting Monte Carlo. Un live in cui l’artista ripercorrerà 45 anni di carriera attraverso i suoi più grandi successi eseguiti però in una versione totalmente inedita.

Umberto Tozzi: i biglietti del concerto in streaming

Il ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, dei tecnici e dello staff del cantante, ormai da più di un anno senza lavoro. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Umberto Tozzi. Scrive sui social il cantautore di Gloria: “Spero che questo concerto mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico. Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da 20 anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell’ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia. Questo concerto è per loro“.

Di seguito il post con l’annuncio: