UMBERTO TOZZI: 18 Nuove Date per “L’ULTIMA NOTTE ROSA – TOUR FINALE” [Info e Biglietti]

“L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” è la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi saluta la scena live, ampliandosi con 18 nuove date nei teatri tra aprile e maggio 2025. Queste date rappresentano l’ultima opportunità per il pubblico di apprezzare il repertorio dell’artista, in un contesto intimo che solo i teatri possono offrire. La tournée inizierà il 1° aprile 2025 all’Auditorium del Lingotto di Torino, città natale di Tozzi. Prima del tour italiano, da novembre 2024 a marzo 2025, il cantante si esibirà in Svizzera, Germania, Austria, Belgio, Canada e Stati Uniti. Dopo il tour nei teatri, il viaggio proseguirà in Francia, Bulgaria e Oceania.

Umberto Tozzi, con oltre 50 anni di carriera, è un’icona della musica italiana, avendo venduto oltre 80 milioni di dischi e realizzato più di 2000 concerti in tutto il mondo. L’annuncio del suo addio alle scene è stato fatto il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia di Parigi, dove Tozzi ha già suonato tre volte. Quest’anno, il tour culminerà l’11 maggio 2025 in quel prestigioso auditorium.

Tozzi è noto per le sue hit senza tempo, che hanno appassionato generazioni. Tra i suoi successi si annoverano brani come “Ti Amo”, che nel 1977 rimase in cima alle classifiche per oltre sette mesi, e “Gloria”, utilizzata anche nel film “The Wolf of Wall Street”. Le sue canzoni sono state reinterpretate in tutto il mondo, contribuendo a diffondere il suo nome oltreoceano, come nel caso della versione di “Gloria” interpretata da Laura Branigan nel 1982.

Altri brani celebri includono “Si può dare di più”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai” e molte altre canzoni portate al successo in America Latina. Le nuove date della tournée nei teatri italiani includono tappe a Torino, Milano, Roma e Napoli, tra le altre. Il tour mondiale prevede anche concerti in città come Zurigo, Dusseldorf, Montreal e New York, con chiusura del tour in Australia ad ottobre 2025.

Per ulteriori dettagli e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Umberto Tozzi.