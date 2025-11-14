Umberto Orsini in Prima del Temporale a Firenze

Al Teatro della Pergola, si svolgerà dal 18 al 23 novembre il debutto di Umberto Orsini con “Prima del Temporale”. L’attore attende nel suo camerino di entrare in scena per il “Temporale” di August Strindberg. Con una narrazione onirica, Orsini, guidato dal regista Massimo Popolizio, rivive episodi significativi della sua vita insieme a Flavio Francucci e Diamara Ferrero, in un tempo che sembra infinito.

Orsini ripone fiducia in Popolizio, che si avvicina alla sua figura cercando di svelare i segreti che desiderano rimanere tali. La scenografia evocativa, con suoni e immagini, accompagna il protagonista in questo lungo viaggio, che si presenta come una meta da raggiungere, ma sempre rimandata.

Nel testo di Strindberg, la maggior parte degli eventi è già accaduta e la storia si svela attraverso le narrazioni dei personaggi. La regia di Popolizio non celebra l’artista, ma presenta frammenti di vita e storia del Paese, dal dopoguerra a oggi.

Orsini spiega che “Prima del Temporale” rappresenta un progetto che aveva in mente da tempo, per mettere in scena il “Temporale” di Strindberg insieme a Popolizio e altri nove attori. Questo progetto era stato fermato dalla pandemia di Covid. Ora, racconta la sua vita attingendo anche al suo libro “Sold out”, dialogando con figure del mondo teatrale come la sarta di compagnia e un addetto del teatro.

La storia, secondo il regista, parte dal libro autobiografico di Orsini e narra il percorso di un giovane che, partendo dalla provincia, sogna di studiare all’Accademia d’Arte Drammatica a Roma.

I biglietti sono disponibili a vari prezzi, con riduzioni per over 65, soci Unicoop Firenze e under 30, e la biglietteria è aperta dal lunedì al sabato. I biglietti possono essere acquistati anche online.