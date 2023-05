Umberto Gaudino, il botta e risposta con Mattia: “Quello che non sanno le persone”

Durante i due anni passati nella scuola di Amici Mattia Zenzola è stato ripreso in più occasioni da Umberto Gaudino, che ha cercato di prepararlo al meglio per le coreografie. Qualcuno ha trovato i metodi del professionista abbastanza severi, ma in un post il ballerino ha spiegato che quello che ‘le persone non sanno’ è che lui e Mattia si capivano con un solo sguardo.

Anche per questo bel rapporto il vincitore di Amici 22 ha ringraziato Umberto Gaudino su Instagram: “Grazie Umbertusss e ringrazio anche tutti gli altri professionisti per il lavoro svolto in sala e sul palco“. Il professionista ha subito commentato con un: “Ti voglio bene“.

Umberto Gaudino e il post dedicato a Mattia.

“Sono passati tre giorni dalla tua vittoria e ci tengo a dirti un po’ di cose. Sei un ragazzo speciale dentro e fuori. Dal primo giorno ho rivisto un po’ di me in te e forse per questo perdevo le staffe. Mi hai messo alla prova come poche persone nella mia vita. Sembrava di scontrarmi con me stesso, ma quello che le persone non sanno è che ci siamo sempre capiti con uno sguardo. Sono stati due anni intensi e spesso difficili ma ne è valsa la pena. Hai vinto e lo hai fatto con il tuo talento e le tue forze. Noi ti abbiamo accompagnato in questo percorso e sono felice di averlo fatto perché la soddisfazione è immensa. Quella coppa per noi latinisti significa tanto e tu sei riuscito a tirarla su. L’unico consiglio che ti do, è di continuare a lavorare sodo senza tregua perché hai una carriera che ti aspetta a prescindere dalle scelte che farai. Ti voglio bene rompiscatole del mio cuore e nn dimenticarti di ricordare a te stesso quanto vali, perché sei più forte di quello che pensi”.

Zenzola ha risposto rivelando di essersi commosso: “Sei riuscito a farmi piangere. Grazie per esserti preso cura di me professionalmente e umanamente“.

In ogni caso per i professionisti di ballo deve essere una bella soddisfazione veder trionfare un ragazzo che hanno preparato per mesi e che rappresenta la loro categoria (nel caso di Umberto e Mattia il latino americano).