Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi stanno insieme da diversi anni e sono sempre stati una coppia affiatata. Lui è stato vicino alla moglie anche in un momento terribile, quando un hacker ha diffuso i suoi video privati. Ieri però è arrivato un messaggio inaspettato, l’ex gieffina ha annunciato di essere separata in casa dal marito. Dal post scritto da Guenda sembra sia una situazione definitiva che va avanti da mesi, ma Umberto è stato meno drastico. Il 36enne ha detto che chiederà scusa alla Tavassi per alcune cose sbagliate che ha fatto ed ha aggiunto che farà di tutto per riconquistarla.

“L’unica persona alla quale devo chiedere scusa è mia moglie, per alcuni comportamenti sbagliati nei suoi confronti. Io sono un uomo innamoratissimo di Guendalina, faccio di tutto per di riconquistarla. Poi è normale che ci sono periodi che non stiamo bene o che siamo separati. Ragazzi è logico che farò di tutto per riconquistarla., le chiederò scusa fidatevi. Non siamo due sprovveduti e per il bene dei nostri figli cercheremo di stare più sereni possibili. Farò di tutto per recuperare questo mio rapporto con Guenda e mi auguro di cambiare. Sperando tutti in un lieto fine”.

Cos’ha da farsi perdonare Umberto D’Aponte? Non vorrei essere maligno, ma a me viene da pensar male. Spero di sbagliarmi.

Umberto D’Aponte, il video sulla separazione con Guendalina.

Guendalina Tavassi e Umberto sono separati da mesi per probabili corna di lui questo mi dimostra che non tutto è perfetto come sembra dai social — 🍒 (@badgaltwenty) March 11, 2021

MA IN CHE SENSO GUENDALINA TAVASSI E UMBERTO SI SONO LASCIATI IO NON CREDO PIÙ NELL’AMORE — dayane mello stan account✨ (@lovingkiedis) March 11, 2021