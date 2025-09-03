Umanità e lavoro: la storia di un uomo ritrovato in Trentino

Il lavoro rappresenta una fonte di dignità, ma quando si presentano difficoltà le persone possono sentirsi disorientate. È il caso di un cinquantenne della provincia di Siena, la cui situazione è diventata particolarmente problematica ma ha avuto un esito positivo. L’uomo, scomparso di colpo, è stato ritrovato dai carabinieri a Campitello di Fassa, un piccolo comune del Trentino con poco più di 600 abitanti. Accolto con grande umanità, ha dichiarato che quel giorno rappresentava per lui il momento più bello degli ultimi dieci anni.

Le circostanze della scomparsa del cinquantenne sono state difficili. Dopo un momento di debolezza emotiva, l’uomo è scomparso, portando i militari della compagnia di Cavalese, sotto il comando del maggiore Daniele Di Vincenzo, a chiedersi come avesse raggiunto una località così distante da casa e con quali mezzi, poiché non possedeva un’auto.

Dopo la denuncia dei familiari, sono scattate le ricerche in tutta Italia. Fortunatamente, il telefono cellulare dell’uomo, strumento spesso criticato, si è rivelato essenziale perché ha permesso di localizzarlo in Val di Fassa. Il comandante ha immediatamente inviato tre pattuglie per cercarlo. Alle prime luci dell’alba, un carabiniere del Radiomobile lo ha riconosciuto mentre camminava disorientato.

Accompagnato in caserma, l’uomo ha potuto riunirsi con i familiari, tranquillizzati dalla notizia che stava bene. Nel frattempo, i carabinieri, mostrando un gesto di solidarietà, hanno preparato un piatto di pasta all’amatriciana per mangiare insieme, creando un momento di condivisione e umanità che ha toccato profondamente il cinquantenne.