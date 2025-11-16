Umana Reyer Venezia trionfa a Reggio Emilia nel playoff

L’Umana Reyer Venezia ha ottenuto una vittoria convincente al Pala Bigi, grazie a una prestazione solida e al talento dei giocatori, in particolare di Cole e Valentine. Nonostante un inizio difficile, chiuso con il punteggio di 28 a 12 per Reggio Emilia, la squadra veneziana ha ripreso il controllo della partita, dominando i due quarti centrali e portando a casa la vittoria con un finale di 89-79. Venezia ha mostrato una notevole precisione al tiro, in special modo da tre punti. Per Reggio Emilia, si tratta dell’ottava sconfitta consecutiva tra campionato e coppa.

Cole è stato il miglior giocatore del match, dimostrando grande abilità nel secondo tempo. Severini, al contrario, ha avuto una prestazione deludente, manifestando confusione in campo.

Per quanto riguarda i giocatori di Reggio Emilia, Barford ha fatto una prestazione accettabile con 20 punti, mentre CauPain ha distribuito 12 assist senza però mostrare la leadership necessaria nei momenti cruciali. Altri giocatori come Smith e Vitali non hanno brillato, contribuendo poco alla causa della squadra. Williams si distingue come il miglior marcatore di Reggio con 21 punti.

Da parte di Venezia, Tessitori ha svolto il suo compito senza eccellere, mentre Cole e Valentine hanno avuto un impatto decisivo. Horton ha evidenziato la sua presenza a rimbalzo, mentre altri come Bowman e Witjer non hanno lasciato il segno. Coach Spahija ha saputo motivare la sua squadra a reagire dopo un inizio difficile, portando a una vittoria importante.