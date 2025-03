Ulugh Beg: il sovrano della Via della Seta che tracciò le stelle

In questa puntata di Silk Road Adventures, esploriamo come Ulugh Beg, sovrano e studioso del XV secolo, con la sua visione trasformò Samarcanda in un centro astronomico di eccellenza. La sua eredità scientifica continua a influenzare la scienza moderna. Questo episodio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia di Informazione e Comunicazioni di Massa dell’Uzbekistan. Per ulteriori informazioni e per abbonarsi, è possibile seguire Euronews, disponibile in 12 lingue.