“Allo stadio in mille? No grazie. O tutti o nessuno”. Così all’Adnkronos uno dei leader degli Ultras Lazio, Franco Costantino, detto ‘Franchino’, commenta la notizia del via libera ai mille spettatori negli stadi voluto dal Governo dopo la chiusura per la pandemia. “Siamo in un momento storico particolare, ne siamo chiaramente consapevoli – spiega Franchino – ma a queste condizioni non entreremo. Non scenderemo a compromessi come biglietti a invito, estrazioni per chi deve avere accesso, sponsor, distanziamenti, orario di ingresso e di uscita. Solo la nostra curva ha una capienza di 10 mila posti, 1000 persone in tutto lo stadio è davvero ridicolo. Non andremo contro quella che è sempre stata la nostra mentalità, non ci saremo”.

