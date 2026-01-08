3.1 C
Da stranotizie
Ultimo: nuovo singolo Acquario in radio

Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo, distribuito da Believe sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records. L’annuncio è stato dato dall’artista stesso attraverso le pagine social con un messaggio che recita “Acquario, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte”. Ciò spiega l’indizio lasciato nel cartoncino lenticolare incluso in “Ultimo Live Stadi 2025”, dove si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario.

L’uscita del nuovo singolo è un’anticipazione di quello che si prepara a essere un anno importante per la carriera del cantautore, in vista dell’evento live “Ultimo 2026 – La Favola per Sempre” che si terrà il 4 luglio a Roma. Il Raduno degli Ultimi ha già realizzato un sold-out di 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo capitolo nella storia della musica italiana.

