Ultimo non salutava Mengoni a Sanremo? Il cantante interviene e racconta tutto

Nel 2019 la presunta antipatia per Mahmood e adesso quella per Marco Mengoni, ancora una volta Ultimo è stato accusato di comportamenti poco sportivi dietro le quinte del Teatro Ariston. Il mese scorso Amedeo Venza a Casa Pipol ha dichiarato: “Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni. Non ci sono rapporti tra lui e Marco Mengoni”. La notizia si è diffusa a macchia d’olio e in molti l’hanno legata allo sfogo di Mengoni durante un fuorionda: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!“.

Ultimo e la smentita dei rumor su Marco Mengoni.

Il cantante di Piccola Stella ospite di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay ha smentito le indiscrezioni su Mengoni: “Erano usciti articoli che Ultimo e Mengoni non si sono salutati. Anzi, il contrario. Ci siamo anche abbracciati e io ho molta stima di Marco. No, questo lo volevo precisare perché sono usciti articoli falsi. Sai, oggi scrivono delle robe che non esistono. Non è vero nulla anche perché ripeto che io lo stimo molto e quello che avete letto non è la verità“.

Una cosa invece è quasi certa, Ultimo difficilmente tornerà sul palco del Teatro Ariston per Sanremo e l’ha dichiarato lui stesso in una recente intervista.

“Se con Alba ho chiuso tutto o se rifarò il Festival di Sanremo? In realtà è una questione che non ha a che fare con la mancata vittoria o altro. Ho già detto prima del Festival che volevo chiudere un cerchio con Alba. Sono tornato, l’ho fatto e quindi penso che non ritornerò. Avete ragione quando dite che nel nuovo album ci sono pezzi più diretti e facili di Alba. Canzoni che al teatro Ariston sarebbero arrivate con più facilità, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la protesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso”.