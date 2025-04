ULTIMO: ‘LIVE STADI 2024’ – Album Live in Uscita il 23 Maggio

A due mesi dall’inizio del nuovo tour, Ultimo annuncia l’uscita del live album “ULTIMO LIVE STADI 2024” prevista per il 23 maggio. Questo album raccoglie l’intera setlist del tour “ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…” L’annuncio è stato fatto sui social, pochi giorni dopo il rilascio del singolo “Bella Davvero”, già in cima alle classifiche di streaming, che apre la tracklist del nuovo album. Seguono brani del tour, chiudendo con “La parte migliore di me”, pubblicata a novembre in occasione della nascita del figlio dell’artista.

“ULTIMO LIVE STADI 2024” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico: ci saranno box doppio CD, box quadruplo vinile, e edizioni autografate in esclusiva su Amazon. La tracklist include brani come “Sono pazzo di te”, “Quando fuori piove” e “Ti dedico il silenzio”, oltre a un medley di canzoni iconiche.

Per quanto riguarda il tour, le date già sold out iniziano il 29 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro, seguono Ancona, Milano (in due date), Roma (in tre date) e altre tappe come Messina e Bari, tutte sold out. L’entusiasmo attorno a Ultimo rimane alto, e il successo delle sue date e delle sue canzoni è testimoniato dalla rapida vendita dei biglietti.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, gli interessati possono consultare i canali social ufficiali dell’artista su Instagram, Twitter, Facebook e TikTok.