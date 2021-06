Ultimo è da mesi fidanzato ufficialmente con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, come confermato questa settimana anche dal settimanale Chi di Alfonso Signorini: (“Il cantautore romano Ultimo ha perso la testa per Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della showgirl americana Heather Parisi. I due giovani fidanzati stanno pensando in grandissimo. Dopo un viaggio d’amore in Messico, adesso parlano già di andare a convivere“).

Ultimo, l’ex fidanzata sta con il tronista Oscar Branzani

E se lui si è rifatto una vita con la figlia della Parisi, la sua ex fidanzata se l’è rifatta con un tronista di Uomini e Donne, tal Oscar Branzani, che in tv scelse la corteggiatrice Eleonora Rocchini.

A rivelare questo gossip è stato il portale VeryInutilPeople.it che ha così scritto:

“L’ex calciatore partenopeo classe ’89 e la 23enne dagli occhi di ghiaccio, durante la serata di sabato 12 giugno, sono stati beccati insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi: carezze, abbracci e baci che hanno lasciato ben poco all’immaginazione. I due infatti, insieme ad alcuni amici, tra cui Ginevra Pisani, si sono concessi una serata tra il The Sanctuary Eco Reatreat ed il Voodoo Bar di Roma. […] Inutile dire poi che entrambi si seguono su Instagram e che non perdono occasione (soprattutto lui, ndr) di commentarsi reciprocamente gli scatti social”.

Lei si chiama Federica Lelli e su Instagram ha pure il profilo verificato con la spunta blu, che generalmente IG mette alle persone famose.