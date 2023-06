Ultimo, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Ultimo, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni dell’artista romano nei live all’interno degli stadi.

Il conto alla rovescia sta per terminare: Ultimo sta per dare il via al suo breve ma intenso tour negli stadi di questo 2023. Si intitola Ultimo Stadi 2023: la favola continua… e arriva a distanza di qualche mese dalla sua seconda partecipazione tra i big al Festival di Sanremo e dall’uscita del suo nuovo album, Alba. Un disco che finalmente verrà presentato dal vivo per le centinaia di migliaia di fan che accorreranno ai suoi nuovi concerti. Scopriamo insieme la possibile scaletta: ecco le canzoni che dovrebbero essere cantate da Ultimo.

Ultimo torna negli stadi nel 2023

Non è la prima volta che il cantautore di San Basilio arriva a suonare negli stadi. Nella sua carriera, seppur ancora brevissima, si è già tolto la soddisfazione di esibirsi al Circo Massimo, e lo scorso anno ha realizzato la sua favola suonando nei principali stadi italiani. Per questo 2023 si tratta solo di un richiamo, una sorta di proseguimento di un tour a lungo atteso e apprezzatissimo dai suoi fan.

Ultimo

Questo il calendario con i sei appuntamenti in calendario:

– 1° luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 7, 8 e 10 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

– 17 e 18 luglio allo Stadio San Siro di Milano

La scaletta dei concerti di Ultimo

Non conosciamo ancora l’ordine delle canzoni scelte da Ultimo e in attesa della data zero non abbiamo ancora un’idea chiara di quella che potrà essere la scaletta. Lo stesso artista aveva però regalato uno spoiler ai fan qualche mese fa, anticipando che faranno parte dei live Alba, Nuvole in testa, Vieni nel mio cuore e Ti va di stare bene.

Sicuramente ci sarà spazio per altri brani tratti dal suo ultimo album, Alba. Probabilmente però la gran parte della scaletta sarà formata da alcuni dei suoi più grandi successi, tratti dai precedenti lavori. Per avere un’idea, ecco le canzoni scelte dal cantuatore romano per il tour del 2022:

– Buongiorno vita

– Dove il mare finisce

– Quei ragazzi

– Cascare nei tuoi occhi

– Il ballo delle incertezze

– Poesia senza veli

– Vieni nel mio cuore

– Niente

– Piccola stella

– Ipocondria

– Sul finale

– Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan (vuoi volare con me?)

– Colpa delle favole

– Rondini al guinzaglio

– Fateme cantà

– I tuoi particolari

– Pianeti

– Ti dedico il silenzio

– La stella più fragile dell’universo

– Giusy

– Farfalla bianca

– Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

– 22 settembre

– Sogni appesi