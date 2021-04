Ultimo, un concerto al Colosseo in streaming: ecco quando e come seguire l’evento virtuale annunciato dal cantautore romano.

In attesa di scoprire che fine faranno i suoi live, Ultimo ha annunciato un primo grande appuntamento dal vivo, ma in streaming. L’artista suonerà in una delle location più importanti della sua città, Roma. Anzi, nella location più importante in assoluto: il Colosseo. Lo ha annunciato lo stesso cantautore attraverso un video sui suoi account ufficiali sui social. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo straordinario concerto.

Ultimo in concerto al Colosseo: data e biglietti

La data da segnare sul calendario con un bel circoletto rosso è il 22 aprile. Il cantautore romano sarà protagonista di uno show virtuale, solo piano e voce, all’interno dell’Anfiteatro Flavio.

Ultimo

L’evento sarà disponibile in streaming. I biglietti sono in vendita dal 2 aprile al costo di 10 euro. Per chi è in possesso di un ticket per la tournée Ultimo Stadi, programmata per il 2020 e rinviata al 2021 (ma probabilmente destinata a slittare al 2022) potrà acquistare un biglietto per Buongiorno vita – L’evento al prezzo speciale scontato del 50%, ovvero a 5 euro invece che 10.

Ultimo annuncia Buongiorno vita, il concerto al Colosseo in streaming

Per dare l’annuncio di questo grandissimo evento il giovane cantautore romano classe 1996 ha utilizzato le seguenti parole: “Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare Buongiorno vita, il 22 aprile alle 21. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla, ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento“. Ricordiamo che il nuovo singolo Buongiorno vita è in uscita il 23 aprile.

Di seguito il post di Ultimo: