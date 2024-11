Ultimo: ‘Il Mio Cuore Nuovo’ – Una Dedica al Figlio in Arrivo

Ultimo annuncia l’uscita del suo nuovo brano “La Parte Migliore di Me”, attesa per stasera a mezzanotte. Questo brano rappresenta una dedica sincera alla nuova vita che l’artista romano sta per accogliere, mescolando la dolcezza del pianoforte con la potenza degli archi. In vista della sua prima paternità, Ultimo esplora le emozioni e domande legate al futuro del suo bambino, rivelando una profondità emotiva singolare. Con questo pezzo, l’artista arricchisce il suo già ampio percorso musicale, avvicinandosi al tour nei grandi stadi programmato per il 2025.

Ultimo ha recentemente festeggiato un risultato notevole: la terza data al Foro Italico di Roma per il tour live del 2025, diventando il più giovane artista a raggiungere simili traguardi. Nato nel 1996, ha ottenuto risultati straordinari con 42 stadi conquistati, 6 album inediti, 81 dischi di platino e oltre 2 miliardi di streaming su Spotify. A soli 28 anni, ha già lasciato un segno profondo nella musica italiana.

Nel 2025, la Generazione Ultimo si radunerà per “ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…”, un tour che partirà il 29 giugno da Lignano Sabbiadoro. Con “La Parte Migliore di Me”, Ultimo offre al pubblico un assaggio di quello che si preannuncia un anno indimenticabile per lui e per i suoi fan. Il tour include diverse date già sold out, come quelle a Milano e Roma, confermando il grande successo e l’affetto del pubblico.

Le date del tour sono le seguenti:

– 29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – SOLD OUT

– 2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

– 5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

– 7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

– 10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

– 11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

– 13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

– 18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

– 23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i canali social ufficiali di Ultimo su Instagram, Twitter, Facebook e TikTok.