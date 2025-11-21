Ultimo e Jacqueline Luna, mistero a New York

Cosa sta succedendo tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo? Al momento non esiste una risposta certa, ma i due continuano ad alimentare il mistero che li circonda. Da mesi non compaiono insieme, né sui social né in pubblico, e sono molto riservati, non sono stati avvistati neppure in giro.

A inizio novembre Ultimo è volato a New York e, pochi giorni fa, anche Jacqueline è atterrata nella Grande Mela. Sembrava un segnale positivo, un incontro dall’altra parte dell’Atlantico che lasciava sperare, ma invece no: la 25enne è rimasta negli States appena cinque giorni, poi è rientrata in Italia. Considerando che New York è la città del cuore di entrambi, e il luogo in cui è nato il loro piccolo Enea, ci si aspettava almeno una foto insieme o una semplice storia condivisa. Ma nulla, e così i dubbi sono riaffiorati.

Intanto Ultimo non sembra affatto restio a farsi fotografare: ha pubblicato uno scatto con Vasco Rossi. I due si trovano a Los Angeles, seduti in un locale, ognuno con una tazza in mano, forse tè o caffè. L’immagine ha acceso subito l’entusiasmo dei fan, che sperano in una collaborazione tra i due artisti. Ma altrettanti continuano a chiedersi perché lui e Jacqueline non diano alcun segnale sulla loro relazione.

Nessun indizio, nessuna certezza. Per ora, la scelta di mostrarsi insieme continua a slittare. Forse arriverà una smentita o una conferma a fine mese, in occasione del compleanno di Enea.