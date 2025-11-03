Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: crisi in vista?

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo tornano al centro del gossip, con voci di una presunta crisi tra i due. Secondo Alessandro Rosica, esperto di cronaca rosa, la coppia starebbe vivendo separatamente e potrebbe annunciare la loro rottura nei prossimi giorni. Rosica è noto per aver anticipato notizie importanti, come quella sulla gravidanza della figlia di Heather Parisi.

In un post su Instagram, Rosica ha dichiarato: “Purtroppo tutto si è raffreddato. Prossimamente annunceranno la rottura. Ormai sono separati in tutti i sensi, sono solo genitori”. Al momento, né Jacqueline né Ultimo hanno confermato o smentito queste affermazioni. Da quando sono insieme, dal 2021, entrambi hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulle voci riguardanti la loro relazione.

Le indiscrezioni sulla crisi si sono intensificate dopo che Jacqueline ha condiviso una foto su Instagram in cui appare con il loro figlio Enea, travestiti da personaggi di “Carica dei 101” in occasione di Halloween. L’assenza di Ultimo nella foto ha suscitato domande tra i fan, con molti che si chiedono se ci siano problemi nella coppia. Jacqueline, come di consueto, non ha risposto ai commenti degli utenti che speculano sulla sua vita sentimentale.

In aggiunta, sui profili social di entrambi non compaiono più scatti romantici, alimentando ulteriormente il chiacchiericcio intorno alla loro situazione. Con il gossip che parla di una relazione in fase di estinzione, l’attenzione rimane alta su Jacqueline e Ultimo.