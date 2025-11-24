12.6 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Attualità

Ultimo e Jacqueline Luna confermano la loro unione

Da stranotizie
Ultimo e Jacqueline Luna confermano la loro unione

Da settimane si rincorrono voci relative a una possibile separazione tra Ultimo e Jacqueline Luna. In alcuni momenti sembrava che l’annuncio fosse davvero imminente, ma i due non sono mai intervenuti in questa discussione. Recentemente, hanno postato una foto che ha confermato la loro forte unione e amore.

Jacqueline ha condiviso una story dopo un lungo silenzio sul tema, con una foto di due paperelle, una con la bandiera americana e una con quella britannica, accompagnandola con la frase: “Family ritual: ogni posto che visitiamo senza bebè, gli portiamo una paperella”. Questo gesto è un segno evidente che la relazione prosegue felicemente, anche nelle piccole cose.

Forse essere lontani dai riflettori era solo ciò che volevano in questo momento e i fan sono felicissimi di saperli ancora uniti più che mai. La coppia ha scelto di condividere questo momento con i loro follower, confermando la loro unione e il loro amore.

Articolo precedente
Impatto economico di Sinner in Italia
Articolo successivo
Emma Raducanu e il ragazzo neozelandese
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.