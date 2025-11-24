Ultimo e Jacqueline Luna confermano la loro unione

Da settimane si rincorrono voci relative a una possibile separazione tra Ultimo e Jacqueline Luna. In alcuni momenti sembrava che l’annuncio fosse davvero imminente, ma i due non sono mai intervenuti in questa discussione. Recentemente, hanno postato una foto che ha confermato la loro forte unione e amore.

Jacqueline ha condiviso una story dopo un lungo silenzio sul tema, con una foto di due paperelle, una con la bandiera americana e una con quella britannica, accompagnandola con la frase: “Family ritual: ogni posto che visitiamo senza bebè, gli portiamo una paperella”. Questo gesto è un segno evidente che la relazione prosegue felicemente, anche nelle piccole cose.

Forse essere lontani dai riflettori era solo ciò che volevano in questo momento e i fan sono felicissimi di saperli ancora uniti più che mai. La coppia ha scelto di condividere questo momento con i loro follower, confermando la loro unione e il loro amore.