Ultimo diventerà padre, l’annuncio sul sesso e sul nome del bebè commuove

Ultimo, il cantante romano di grande successo, ha confermato durante il concerto nella sua città natale, di essere in attesa del suo primo figlio. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan presenti allo Stadio Olimpico, già emozionati per lo spettacolo memorabile che il cantante ha regalato loro.

Il cantautore, all’anagrafe Niccolò Moriconi, invitando sul palco la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha annunciato al pubblico la loro dolce attesa. Il gesto romantico di Ultimo, che si è inginocchiato di fronte alla compagna e le ha dato un bacio sulla pancia, ha commosso tutti. Ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per l’artista il legame con la sua famiglia.

I fan presenti al concerto hanno risposto con entusiasmo alla notizia, accompagnando il cantante in un momento di grande emozione durante l’esibizione di uno dei suoi brani più amati, Quel filo che ci unisce. Ultimo ha ringraziato il pubblico per il sostegno e l’affetto ricevuti nel corso degli anni. Ha commosso tutti parlando della gioia che prova nel diventare padre per la prima volta.

L’artista ha poi condiviso sui social media un altro momento emozionante rivelando il sesso del nascituro. Un cuore azzurro rivela un indizio sul possibile nome del bambino, che potrebbe iniziare con la lettera “E”. La fidanzata Jacqueline ha mostrato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura che li attende, dopo tre anni di solida relazione, definendo la loro famiglia come “bellissima”.

Ultimo e Jacqueline sembrano pronti ad affrontare insieme questa nuova fase della loro vita, circondati dall’affetto dei fan e dal sostegno reciproco.

L’annuncio della dolce attesa ha reso ancora più speciale il concerto di Ultimo a Roma, regalando emozioni e sorprese agli spettatori che non si dimenticheranno facilmente di questa serata indimenticabile.

Leggi anche: “È cosa certa” Primo figlio in arrivo per la coppia Vip, fan felicissimi: svelato anche il sesso del bebè