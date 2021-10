Il nuovo album di Ultimo, Solo, si è piazzato nei primi quattro posti tra i dischi più ascoltati su Spotify.

C’è anche Ultimo tra gli artisti più ascoltati al mondo al debutto con il nuovo album. Dopo il successo straordinario di Blanco e Salmo nelle scorse settimane, anche il cantautore di San Basilio è riuscito a raggiungere numeri straordinari nelle prime ore di pubblicazione del nuovo disco su Spotify. Addirittura sulla piattaforma Solo è risultato il quinto più ascoltato in streaming a livello globale nellu’ultima settimana, dietro solo ad artisti del calibro di Lana Del Rey ed Elton John.

Ultimo Solo

Ultimo: Solo tra gli album più ascoltati su Spotify

Il ritorno discografico di Ultimo, al debutto con la sua nuova etichetta discografica, la Ultimo Records, era uno dei più attesi in Italia. Non sorprendono dunque i risultati fin qui raggiunti, anche se non era per nulla prevedibile un successo di questo tipo per un artista che non rientra comunque in quella scena rap e trap che da diversi anni ormai domina le classifiche nel nostro paese.

Ultimo pronto al tour negli stadi?

Dopo aver vissuto un 2019 di grandissimo successo, con tanto di primo concerto in uno stadio, all’Olimpico della sua Roma, l’artista avrebbe voluto godersi un 2020 da grande protagonista. Invece la pandemia lo ha portato a far slittare tutti i suoi piani e a vivere un isolamento che lo ha portato a scelte dratische e a sperimentare la solitudine e una sofferenza senza precedenti. Anche da queste sensazioni è nato Solo, un disco che con tutta probabilità sarà presentato dal vivo con un lungo tour negli stadi italiani e finalmente con il concerto attesissimo al Circo Massimo.

Di seguito il tweet con la classifica di Spotify: