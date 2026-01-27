Ultimo compie 30 anni, aneddoto su Sanremo

Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi, ha compiuto 30 anni. Per l’occasione, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha fatto un bilancio dei suoi primi tre decenni di vita e ha svelato un aneddoto riguardante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Nel messaggio, ha fatto un accenno generico alla “famiglia” senza rivolgere particolare attenzione alla compagna, o forse ex, Jacqueline Luna Di Giacomo, che non ha omaggiato pubblicamente il compleanno del cantautore e padre del loro figlio, Enea.

Ultimo ha spiegato di aver scritto il messaggio dopo essersi isolato dalla festa del suo compleanno, trascorso con gli affetti più stretti. Ha aggiunto di aver passato gli ultimi 10 anni con i fan e ha ricordato vari momenti della sua carriera, come la vittoria di Sanremo Giovani, il tour dei 20 palazzetti e le esibizioni negli stadi. Ha anche menzionato la nascita del figlio Enea, che gli ha insegnato a rimanere disincantato dalle cose della vita.

Il cantante ha poi raccontato un episodio mai reso pubblico finora riguardante il suo cammino a Sanremo, dove un addetto ai lavori gli aveva profetizzato che la sua carriera sarebbe finita rapidamente. Tuttavia, Ultimo ha ricevuto supporto da un altro big della musica italiana, Antonello Venditti, che lo ha aiutato a superare quel momento difficile.

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo, non ha riservato alcun gesto o pensiero per il cantante in occasione del suo compleanno. Non ha commentato o messo like al suo post e non ha pubblicato nulla sul suo profilo. Ciò ha alimentato le voci relative al presunto tradimento e alla fine della loro relazione, che non è stata confermata né smentita da nessuno dei due.