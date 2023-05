Ultimo, come ha conosciuto la figlia di Heather Parisi e il suo rapporto con Mahmood

In occasione del suo documentario su Prime Video, Ultimo questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dei suoi esordi, della sua fidanzata Jaqueline (una delle figlie di Heather Parisi) e del suo rapporto con Mahmood.

L’allusione, ovviamente, è al Festival di Sanremo 2019 che l’ha visto arrivare secondo dietro Mahmood nonostante il televoto lo avesse premiato.

“Sono tornato quest’anno a Sanremo, proprio perché l’avevo lasciato in un modo che non mi era piaciuto, e volevo riappacificarmi con il festival. Non ne avevo certo bisogno per rialzarmi, ero reduce dal Circo Massimo e da quindici stadi, ma volevo esprimere la mia riconoscenza per quel palco e per quello che c’è dietro, per tutto quello che rappresenta.”