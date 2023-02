Ultimo chiude al ritorno a Sanremo: l’annuncio del cantante

In un botta e risposta con i fan su Instagram Ultimo ha dichiarato di aver chiuso un cerchio e di non avere più intenzione di tornare a Sanremo, salvo sorprese.

Ultimo a Sanremo? Mai più, fino a prova contraria. Lo ha annunciato lo stesso cantautore di San Basilio, reduce da un buon quarto posto ottenuto al Festival 2023 con la sua Alba. Intervenuto sul suo account Instagram ufficiale per una session di domande e risposte con i fan, l’artista ha svelato di non avere più intenzione di tornare in gara. Aveva un conto in sospeso, doveva chiudere un cerchio e ora l’ha fatto. Una sua nuova partecipazione è quindi da escludere. Salvo ovviamente sorprese dei prossimi anni.

Ultimo mai più a Sanremo?

In effetti il suo ritorno in quest’edizione è già stato sorprendente. Il cantautore nel 2019 aveva infatti lasciato il Festival, dopo il secondo posto ottenuto, dando vita a una polemica vivace con la sala stampa. Polemica che, a quattro anni di distanza, ha pesato molto anche in questa di edizione, in cui molti giornalisti non gli hanno perdonato nulla.

Ultimo

Con ambiente così ostile, per quale motivo dunque il cantautore dovrebbe decidere di tornare in futuro in gara nella kermesse? Senza però alimentare polemiche, in risposta a una domanda di fan l’artista si è limitato a escludere un suo ritorno, senza fornire troppe spiegazioni.

La rivelazione di Ultimo

Secondo alcuni fan il quarto posto ottenuto dal cantautore è stato frutto anche della scelta del brano portato in gara in quest’edizione. Alba sarebbe infatti una delle canzoni meno “dirette” tra quelle presenti nel suo nuovo album. A questa obiezione, Niccolò ha risposto così: “So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette‘ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto“.

Un brano del genere era quello che gli serviva per chiudere un cerchio artistico. Farlo con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Per questo motivo, a domanda su un suo possibile ritorno al Festival in futuro, ha dichiarato: “L’ho detto anche nelle interviste prima della kermesse… volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più“.