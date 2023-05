Ultimo canta Sally di Vasco Rossi: il video su Instagram

Ultimo ha condiviso con i fan su Instagram un video in cui canta Sally di Vasco Rossi: la clip diventa virale.

Ultimo si trasforma in Vasco Rossi, anche se solo per qualche secondo: le immagini diventano virali su Instagram. Nel giorno dell’immediata vigilia dell’uscita del suo docufilm, Vivo coi sogni appesi, il cantautore romano ha voluto regalare ai suoi fan una vera chicca, una breve clip privata condivisa sui social. Pochi minuti in cui il giovanissimo Niccolò cercava di imitare il suo idolo di allora, il Blasco, sulle note di Sally, uno dei suoi grandi successi. Immagini che hanno immediatamente fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati della sua musica.

Ultimo imita Vasco Rossi

Classe 1996, dieci anni fa Ultimo era un ragazzino di sedici anni che sognava di diventare un cantautore, sognava di esibirsi davanti a folle immense, davanti a persone pronte a innamorarsi delle e con le sue canzoni. Sognava, in altre parole, di essere Vasco Rossi. Lo dimostrano le immagini di questa clip casalinga, in cui veniva ripreso mentre cantava Sally del rocker di Zocca, imitandolo in maniera quasi comica.

Vasco Rossi

Una performance che oggi lo stesso Niccolò ha voluto condividere con tutti i suoi fan: “Cantavo per un paio di amici con questa ‘disperazione’ perché sentivo di volercela fare, ma era dura…“. Nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di crederci, non ha mai smesso di scrivere e suonare, fino a prendersi la vita con le proprie mani, passando anche attraverso a quei ‘no’ che allora gli sembravano crudeli, ma che oggi reputa addirittura fondamentali. E che lo hanno portato ad essere il cantautore ammirato da tutti la cui storia sta per essere raccontata in un docufilm.

Di seguito il video della sua versione di Sally:

Il docufilm di Ultimo

Dal 30 maggio è disponibile su Prime Video Ultimo – Vivo coi sogni appesi, un docufilm dedicato al cantautore dei record. Un prodotto in cui per la prima volta l’artista aprirà le porte della sua vita privata, offrendo un punto di vista finora inedito su alcuni degli aspetti più intimi del suo mondo, aspetti che finora i fan hanno potuto ‘assaporare’ solo attraverso poche immagini affidate di tanto in tanto sui social.

Un documentario cinematografico che ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita, dai dieci anni di studi al pianoforte fino alla conquista degli stadi e del Circo Massimo. Passando ovviamente per Sanremo e per una serie di successi che gli hanno permesso di essere quel ragazzo autentico sempre dalla parte degli ultimi.