Ultimo, Buongiorno vita: il significato del nuovo singolo del cantautore romano, presentato con uno speciale show al Colosseo.

Dopo un silenzio lungo qualche mese, finalmente Ultimo è tornato a regalare emozioni. Con uno speciale live prodotto al Parco archeologico del Colosseo e andato in onda il 22 aprile su Live Now (non senza qualche problema tecnico), l’artista romano ha presentato un nuovissimo singolo, Buongiorno vita. Una sorta di simbolica ripartenza anche della sua carriera, dopo lo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. Andiamo a scoprire insieme il significato del testo di questa nuova canzone.

Ultimo, Buongiorno vita: il significato

Sonata al piano forte densa ed emozionante, Buongiorno vita si propone come un inno di speranza per un ritorno alla vita, alla normalità, alla gioia e alla condivisione dopo questo lungo periodo di paure. Canta l’artista romano: “Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua? Su, dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età!“.

Ultimo

L’artista si è quindi concentrato sul suo passato, sui ricordi e su tutto quello che di bello lo lega alla vita presente, tra scelte, patti e successi che lo hanno portato a potersi esibire su un palco nobile come quello del Colosseo, un palco tra i più invidiati al mondo e che ha un posto speciale nel cuore del 25enne Niccolò.

Ultimo al Colosseo: l’evento speciale dell’artista romano

Racconta il giovane cantautore, parlando del simbolo di Roma: “Quando avevo 15 anni andavo al parco con le cuffie, adesso che ne ho 25 vado al parco con le cuffie, mi piace ricominciare da dove sono partito per essere tale e quale al ricordo di me bambino“. Negli ultimi versi della sua nuova canzone Niccolò fa quindi riferimento al momento storico che stiamo vivendo, con le conseguenze che ha avuto sulle nostre vite, mettendole in stand by. Ma, al di là di una naturale nostalgia, il messaggio dell’artista è pieno di speranza e voglia di ricominciare. Per davvero. Di seguito l’audio di Buongiorno vita: