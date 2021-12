Le vere star dei salotti tv in questi ultimi due anni sono i virologi, sempre più chiacchierati e criticati (e contesi dai conduttori). Qualche giorno fa Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti hanno accettato di fare una canzone parodia sulle note di Jingle Bells (‘Sì, Sì, Vax‘) per Rai Radio 1. Il brano però non ha riscosso molto successo su Instagram e Twitter, dov’è stato massacrato da centinaia di utenti, tra cui Ultimo. Il celebre cantautore in una recente storia caricata sul suo profilo ha attaccato duramente i tre medici: “Lasciate che a cantare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere. Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star“.

Intanto Bassetti a La Vita In Diretta ha voluto replicare a chi ha criticato la bislacca hit natalizia: “I social danno voce ad una minoranza rumorosa. Questo pezzo ha suscitato tante polemiche. Se uno va oltre alle stonature e alla forma, qui c’è un messaggio nel testo. Il contenuto ha dei messaggi per il Natale e ci dice di essere tutti più buoni e fare la cosa giusta. Mi rivolgo ai no vax dopo che mi hanno minacciato di morte, non è stato affatto bello. Agli attacchi ho risposto con il sorriso“.

‘Lasciate che a cantare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono 2 anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i pagliacci e le star’ Cit #Ultimo #SiSiVax pic.twitter.com/ZHBAsvQELa — Hoara Borselli official (@HoaraBorselli) December 21, 2021

ma ultimo è serio?? pic.twitter.com/KqIDoxYDDG — zoe misses tøp ||-// (@zoeymustdie) December 22, 2021

Certo Ultimo, come no, ovviamente la colpa dei rallentamenti al settore dello spettacolo dal vivo è il video dei virologi che cantano. Tu sì che sei sveglio, intelligente e per niente qualunquista. — Selene con la E (Mina’s version) 🐒🌸 (@justcallme_sug) December 22, 2021

Sì, Sì Vax, il testo della hit (che non è piaciuta ad Ultimo).

Sì sì sì vax vacciniamoci

Se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar

felice a festeggiar

le dosi devi far

per fare un buon Natal

mangia il panettone

vai a fare l’iniezione

proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

con la terza dose tu avrai feste gioiose

Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

per il calo dei contagi dosi anche ai Re Magi.