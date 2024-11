Ultimo appuntamento con gli “Aperitivi Musicali” a Palazzo Taffini di Savigliano (Cn) è previsto per domenica 1° dicembre 2024. La rassegna, organizzata dagli “Amici della Musica” in collaborazione con il maestro Ubaldo Rosso, presenta il concerto dal titolo “Viaggio Italiano” e “Le Ninfee”, con l’arpa suonata dalla musicista Emanuela Battigelli. Tra i brani in programma si segnalano “Sonata in Do Minore” di Sophia Dussek, “Toccata in La Maggiore” di Pietro Paradisi e “Sonata per Arpa” di Alfredo Casella.

Emanuela Battigelli, nata a Gemona del Friuli nel 1980, si è diplomata in Arpa Cum Laude al Conservatorio Statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine. Ha conseguito l’Artist Diploma in Israele presso la Samuel Rubin Academy of Music, Dipartimento di Musicologia della Tel-Aviv University, ora Buchmann Mehta School of Music. Un momento significativo della sua carriera è stato il concerto per arpa ed elettronica da lei eseguito all’interno della 63ª Biennale Musica di Venezia, dove per la prima volta l’arpa è stata presentata come strumento solista con brani commissionati appositamente per l’occasione.

Tra i suoi recenti impegni, Battigelli ha suonato come solista con l’Orchestra di Padova e del Veneto sotto la direzione di Luigi Piovano nelle “Danses per arpa e orchestra d’archi” di Claude Debussy. Ha partecipato anche a un recital per Mittelfest con il programma “Celebrating Life”, dove ha eseguito la prima assoluta di “Improvisaciòn” scritta per lei dal compositore Luis de Pablo, e la prima esecuzione in Italia delle “Gstaad Variationen” di Ivan Fedele per l’Accademia Filarmonica Romana.

La sua carriera si è sviluppata attraverso partecipazioni a prestigiose rassegne, come il Festival d’Aix-en-Provence, il Verbier Festival e la Biennale di Musica Contemporanea di Gerusalemme, e concerti per arpa e orchestra con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Il biglietto d’ingresso per il concerto è di 10 euro, con riduzioni a 8 euro per gli iscritti all’Unitre e a 5 euro per i membri degli “Amici della Musica”. Il prezzo include un aperitivo gourmet al termine del concerto. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito degli “Amici della Musica di Savigliano” o contattare il numero 3355299411.