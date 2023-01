Ultimo, Alba: il significato del testo della canzone presentata dal cantante romano a Sanremo nel 2023.

Il giorno dopo il primo ascolto concesso alla stampa, proprio quando nel momento in cui le prime critiche stavano arrivando, Ultimo ha scelto di fermare sul nascere le analisi dei giornalisti, spiegando in prima persona il significato di Alba. Dal punto di vista del testo la sua canzone per Sanremo 2023 ha infatti molto più da dire di quello che potrebbe sembrare, come svelato dallo stesso artista in un lungo post su Instagram, a poche settimane dal ritorno sul campo dell’Ariston.

La genesi del brano

Alba sarà non solo la canzone presentata dal cantautore di San Basilio nel suo ritorno al Festival di Sanremo, a distanza di quattro anni dall’ultima volta, chiuso con un secondo posto e tante polemiche, ma sarà anche la title track del suo nuovo e attesissimo album.

Ultimo Alba

Parlando di questo brano, l’artista ha spiegato di voler porgere il suo lato sognatore, quello del bambino, quello che sogna di superare i limiti dell’essere umano e che si illude di poter cambiare il mondo con una canzone. Un brano con cui spera di poter risvegliare, almeno per qualche momento, la parte primitiva che si nasconde dentro di noi.

Il significato del testo di Alba

Se si pensava che Alba fosse solo l’ennesima, nuova e un po’ banale canzone d’amore, a quanto pare ci si sbagliava di grosso. Ultimo ha infatti svelato il vero significato del testo di questa canzone, che mette in luce quella parte di noi che tutti abbiamo, ma che tendiamo a perdere di vista a causa del continuo “inquinamento” che arriva dall’esterno.

Racconta l’artista romano: “Sono andato laggiù, in quel posto lontano che spesso ci dimentichiamo di avere. Tutti noi, a prescindere dal lavoro che facciamo, vorremmo essere anche qualcosa che non siamo, e questa sana insoddisfazione ci porta a voler dare quel qualcosa in più, a voler scoprire cosa c’è oltre quel muro che ci tiene spesso anestetizzati“. Ed è proprio questo qualcosa in più che ha portato Ultimo a tirar fuori un lato forse ancora sconosciuto di lui all’interno di Alba. Un brano destinato a entrare nel cuore di tutti i suoi fan.