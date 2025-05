ULTIMO al Top: Live Album Primo nella Classifica Italiana

ULTIMO LIVE STADI 2024, il live album di ULTIMO, conquista la prima posizione nella classifica Fimi-GfK degli album in Italia, un traguardo che non si raggiungeva da sei anni con un disco live di un artista italiano. Questo rappresenta la sesta volta in cui ULTIMO occupa il primo posto nella classifica, dopo i successi ottenuti con Peter Pan, Colpa delle favole, Solo, Alba e Altrove.

Nella settimana di debutto, il disco supera SANTANA MONEY GANG di SFERA EBBASTA & SHIVA, numero uno la settimana precedente, e DECRESCENDO di RKOMI, che entra in classifica alla terza posizione. Tra le nuove entrate, troviamo 33 di KETAMA126 alla tredicesima posizione, UN’ORA DI FOLLIA di NICOLÒ FILIPPUCCI alla diciassettesima, A UN PASSO DA ME di TRIGNO alla ventiduesima, DOVE FINISCONO I SOGNI? di JACOPO SOL alla venticinquesima e RELAX di ANTONIA alla trentasettesima.

Nella classifica dei singoli, ritorna alla prima posizione PIANGERE A 90 di BLANCO, seguito da NEON di SFERA EBBASTA & SHIVA e A ME MI PIACE di ALFA & MANU CHAO.

Inoltre, ULTIMO LIVE STADI 2024 è in vetta anche tra i formati fisici, precedendo ancora SANTANA MONEY GANG.

Fonte: newsic.it