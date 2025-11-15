Ultimo a New York: la verità sulla coppia e le indiscrezioni

Ultimo è recentemente volato a New York, un viaggio che ha suscitato molte speculazioni, soprattutto sui social media. Il cantante ha preso il volo da Roma, lasciando sperare in una conferma alle voci di crisi con la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Tuttavia, Jacqueline ha condiviso un video su Instagram, in cui annuncia di essere appena arrivata a New York e descrive l’energia della città come straordinaria. Nel post, sottolinea anche il legame personale con la città, ricordando che è lì che ha scoperto di aspettare il loro bambino Enea.

La coppia ha scelto di far nascere il figlio a New York per stare riservati durante i momenti delicati dell’ultimo mese di gravidanza e delle prime settimane di vita del bambino, lontani dai paparazzi. Nonostante Ultimo sia noto per la sua riservatezza e la scarsa condivisione della vita privata, la rinnovata presenza di Jacqueline a New York ha acceso dei dubbi tra i fan riguardo a una separazione.

Ultimo, parlando della sua esperienza artistica, ha espresso quanto New York sia importante per lui, rivelando le sue riflessioni sulla creatività e l’ispirazione. Ha ricevuto anche il sostegno del cantautore Eros Ramazzotti, che ha elogiato la sua genialità. In aggiunta, i due artisti stanno per pubblicare un duetto, promettendo un’attesa collaborazione musicale.