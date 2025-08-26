Ultimi colpi di calciomercato in Italia prima della chiusura

Il calciomercato entra nel vivo, con la chiusura prevista per il 1 settembre. Mancano solo sette giorni alla fine della finestra estiva, che chiuderà alle 20:00.

Le trattative sono in corso e gli appassionati possono seguire in tempo reale gli aggiornamenti sulle manovre delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C, oltre che delle principali leghe internazionali. Oggi, 26 agosto, si susseguono notizie e indiscrezioni relative agli acquisti e alle cessioni.

Il futuro dei calciatori è in gioco e i club stanno intensificando gli sforzi per rinforzare le proprie rose. Le prossime ore saranno decisive per definire gli ultimi colpi di mercato, mentre gli allenatori cercano di completare le squadre in vista dell’inizio delle competizioni.